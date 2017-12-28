Erdoğan, Abdullah Gül'e ilişkin ilk kez konuştu: Neye dayanarak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün KHK açıklamasına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "yargı dokunulmazlığı" getiren KHK'ya ilişkin ilk kez konuştu.

Hürriyet'ten Hande Fırat'ın haberine göre, "Bu düzenlemenin neyle ilgili olduğu aslında belli. Nitekim bundan önce de bu ifadenin yer aldığı dört ayrı KHK düzenlemesi yapıldı. Onların hiçbirine dair bu güne kadar kimse ses çıkarmadı. Şimdi bu son KHK’yı birileri köpürtmeye başladı. Oysa dediğim gibi bu sadece 15 Temmuz’u kapsayan bir olaydır. Bunun dışında hiçbir şey söz konusu değil" diyen Erdoğan, "Geçmiş Cumhurbaşkanımızın da, burada kalkıp maalesef bir muğlaklıktan bahsetmiş olması üzücüdür. Neye dayanarak siz böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz? Hangi madde sizi bu muğlaklığa itebiliyor? Bu üzücü olmuştur. Kendileri tarafından yapılan o açıklama, aldığı retweet’lerle süreci çok farklı bir yere doğru işletmiştir. Ama şunu söyleyeyim: Gerek Adalet Bakanımız gerek Hükümet Sözcümüz bu konuyla ilgili gerekli cevapları vermiş durumdadırlar" ifadelerini kullandı.