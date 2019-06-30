Erbil’de Türkiye-IKBY Ticaret ve Yatırım Zirvesi

Irak'ın Erbil kentinde, Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TISİAD) ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) İhracat ve İthalatçılar Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen "1.Türkiye-Irak (IKBY) Ticaret ve Yatırım Zirvesi" gerçekleştirildi.

Irak Kürdistan Bölgesi Başbakanlığı himayesinde, Türkiye Irak Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TISİAD) tarafından organize edilen Kürdistan Bölgesi – Türkiye Ticaret ve Yatırım Zirvesi bugün başladı.

Zirveye Kürdistan Bölgesi Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, Ticaret Bakanı Ali Sindi, Kürdistan Bölgesi Dışilişkiler Ofisi Sorumlusu Felah Mustafa, Erbil Valisi Nevzad Hadi, Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu Divan Başkanı Neçirvan Ahmed, Kürdistan Yatırım Kurulu Başkanı Nuri Osman, Irak İthalatçılar ve İhracatçılar Birliği Erbil Şube Başkanı Geylan Hacı Said, Kürdistan Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Dara Celil Hayat ve çok sayıda hükümet temsilcisi ile iş insanı katılıyor.

Ayrıca, Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, MTSO Meclis Başkanı A.Hamit İzol, Türkiye eski Ticaret ve Gümrük Bakanı Bülent Tüfekçi, Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ile Çukurova, Denizli, Afyon, Konya ve Mersin sanayi ve ticaret odaları başkanı şirket temsilcisi de zirvede hazır bulunuyor.

'VERGİLER DÜŞMELİ'

Açılışta bir konuşma yapan Türkiye - Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TISİAD) genel Başkanı Nevaf Kılıç, Irak'ta Türkiye'den gelen ürünlerden alınan vergilerin düşmesini istediklerini söyledi.

Nevaf Kılıç, Kürdistan Bölgesi’nde kurulacak yeni hükümetle iki taraf arasındaki ticari ilişkilerin daha da geliştirlmesini hedeflediklerini belirterek, Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın Türkiye için diğer Körfez ülkelerine açılan bir kapı olmasını istediklerini belirtti.

'TİCARET HACMİNİ 20 MİLYAR DOLARA ÇIKARMA İMKANI VAR'

Türkiye’nin Erbil Başkonolosu Hakan Karaçay, Almanya, İngiltere ve İtalya’dan sonra Türkiye’nin ençok ihracat yaptığı ülkenin Irak olduğunu belirterek karşılıklı ticaret hacmininin 20 milyar dolara çıkması için gerekli imkanların var olduğunu söyledi.

Zirvede konuşan Türkiye’nin Erbil Başkonolosu Hakan Karaçay, Türkiye ve Irak arasındaki ticaret ve işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan butür çabaları anlamlı bulduklarını söyledi.