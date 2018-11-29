Erbakan'ın kardeşi 'FETÖ' bahanesiyle soyuldu: Binlerce dolar ve avro...

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın 90 yaşındaki kardeşi Kemalettin Erbakan'ı soyan Suriye uyruklu şüpheli, kendisini polis olarak tanıtıp, Kemalettin Erbakan'a adının 'FETÖ'ye karıştığını, kasadaki para ve ziynet eşyalarının fotoğrafını çekeceğini söyleyerek, bunları alıp kaçtığı ortaya çıktı.

İstanbul'da polis ekipleri önceki gün Fatih Akşemsettin mahallesinde bir binadan çıkan ve elindeki poşetle koşarak kaçmaya çalışan Suriye uyruklu 19 yaşındaki H.A.'yı durdurdu. Polisler H.A.'nın elindeki poşeti incelediği zaman 13 bin dolar, 19 bin 500 avro, 20 bin lira, 2 altın kolye, 6 altın bileklik, 1 çift altın küpe, 1 altın yüzük ve 2 inci kolye ele geçirdi.

Çevrede yapılan çalışmalarda H.A.'nın çıktığı binada eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın kardeşi 90 yaşındaki Kemalettin Erbakan'ın yaşadığı belirlendi. Polisler, Kemalettin Erbakan ile yaptığı görüşmede Suriye uyruklu H.A.'nın kendisini polis olarak tanıtarak, adının "FETÖ" olaylarına karıştığı bahanesiyle kasada bulunan para ve ziynet eşyalarının fotoğrafını çekeceğini söylemesi üzerine kasada bulunan para ve ziynet eşyalarını aldıktan sonra olay yerinden kaçtığını ortaya çıkardı.

YAĞMADAN TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Suriye uyruklu H.A. emniyetteki işlemleri tamamlanarak "yağma" suçundan işlem yapılarak dün adliyeye sevk edildi. Şüpheli H.A. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.