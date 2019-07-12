Enver Aysever, Ahmet Hakan'ın 'Dönmek üzerine bir manifesto'sunu hatırlattı

Enver Aysever dün Halk TV'de yayınlanan programında Ahmet Hakan'ın Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağına binmesini eleştirdi. Aysever, Ahmet Hakan'ın gazetecilik yaptığı bir döneme hiç rastlamadığını söyledi.

Enver Aysever dün Halk TV'de yayınlanan programında Ahmet Hakan'ın Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağına binmesini eleştirdi. Aysever Ahmet Hakan'ın ''Dönmek üzerine bir manifesto'' yazısını hatırlatarak Ahmet Hakan'ın gazetecilik yaptığı bir döneme hiç rastlamadığını söyledi.

Aysever, Ahmet Hakan'ın uçağa binip binmemesinden çok insanın sözünün eri biri olması ve niyetinin sorgulanması gerektiğini söylediği programda, ''Biz seni Tahir Elçi'ye olan tutumundan hatırlıyoruz Ahmet, gazetecilik dediğinde sen, hepimizin aklına o geliyor. Arkadaşlarını patronlarına nasıl gammazladığını, patronun teknesinde nasıl oturduğunu, Zarrab'ın teknesini görünce ertesi gün, onun teknesi bizimkinden büyük dediğini, patronun teknesini kendi teknen zannettiğini unutmadık Ahmet'' dedi.

Yarın, öbür gün Hakan'ın kendisine sövdüğü zaman Cumhuriyet'teki köşesinden yanıtını alacağını söyleyen Aysever, yanıt verme hakkı elinden alındığı zamanlarda kendisine Hakan tarafından yapılan hakaretleri unutmadığını da hatırlattı. Aysever Ahmet Hakan'a ''İstiyorsan gel burada karşılıklı konuşalım, istiyorsan beni çağır konuşalım Ahmet'' diyerek çağrı yaptı.









'Tayyip Erdoğan’ın ya da Ahmet Davutoğlu’nun uçağına asla ve kat’â binmeyeceğim' diyen Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Bosna Hersek ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı uçağında görüntülenmesi büyük tepki çekmişti:



