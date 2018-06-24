Ensar: Türkiye kararını verdi

Seçim sonuçlarına dair açıklamalardan biri de Ensar Vakfı'ndan geldi.

Ensar Vakfı, seçim sonuçlarına dair açıklamasını Twitter üzerinden paylaştı.

Kamuoyunun gündemine yurtlarında yaşanan çocuk tecavüzleriyle gelen Ensar Vakfı, "Türkiye kararını verdi. Seçim sonuçları ile birlikte yeni yönetim sistemi, seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı @RT_Erdogan devletimiz, milletimiz ve bütün dünya mazlumları için hayırlı olsun." paylaşımında bulundu.