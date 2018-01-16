Enis Berberoğlu'ndan kelepçe protestosu

Tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nde yapılacak yargılaması için kelepçe vurularak adliyeye götürülmek istenmesini protesto etti.

İstanbul Kartal’da bulunan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nde görülecek duruşmaya CHP’nin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu’nun SEGBİS sistemi ile katılacağı bildirildi.

Buna gerekçe olarak ise Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun Kartal’daki adliyeye “kelepçe vurularak getirilmek istenmesi”nin olduğu öğrenildi.

KELEPÇEYİ PROTESTO ETTİ

Berberoğlu’nun adliyeye kelepçe ile çıkarılmasını protesto ettiği ve duruşmaya görüntülü sistem SEGBİS ile katılacağı belirtildi.