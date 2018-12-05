Engelliler, kendileriyle ilgili projenin tanıtımına asansör bozuk olduğu için katılamadı

Adapazarı'nda, engelliler kendileriyle ilgili projenin toplantısına asansör bozuk olduğu için giremeyip tanıtım boyunca dışarıda yağmur altında bekledi.

Adapazarı'nda, engelliler için yapılacak cami ve külliyenin proje tanıtım programına, asansör bozuk olduğu için engelliler giremedi.

Kapıda kalan engellilerle karşılaşan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, "Neden burayı tercih etmişler? Asansörün problemli olduğunu biliyorlar. Yoksa özellikle buna mı dikkat çekmeye çalışmışlar?" dedi.

Adapazarı İlçe Müftülüğü ve Sakarya Engelliler Camisi Derneği işbirliğinde hazırlanan proje kapsamında, engelliler için içerisinde cami ve eğitim alanları, konferans salonları, spor salonları ve konaklama alanının olduğu külliye inşa edilecek. Projenin tanıtım programı, kent merkezindeki Orhangazi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Müftüsü İhsan Açık katıldı.

Engelliler ise kendileri için inşa edilecek ve dünyada tek olacak projenin tanıtımına salondaki engelli asansörü bozuk olduğu için giremedi. Engelliler, yağmur altında programın bitmesini bekledi. Salon girişinde bekleyen engellilerle karşılaşan Vali Nayir, büyük şaşkınlık yaşadı. Neden içeri giremedikleri sorulduğunda, "Özellikle böyle bir projede olacağımız için çok mutlu olacaktık ama olamadık" cevabını alan Vali Nayir, üzüldüğünü dile getirdi.

Bu konuşmanın ardından protokol üyeleri, salona girerken engelliler ise tanıtım boyunca dışarıda bekledi.