Engelli öğrenciye şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıkan öğretmen serbest bırakıldı

Burdur'un Bucak ilçesinde engelli öğrenciye şiddet görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan öğretmen çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde özel öğrencilerin bulunduğu İsmail-Şerife Sarı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir öğretmenin öğrenciye şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkması üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Görüntülerde özel öğrenciye şiddet uygulayan ve kendisinin de bir eli engelli olan öğretmen İ.B. gözaltına alınmıştı.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.