Enes Batur'un ödülü geri alındı

Enes Batur'a verilen "Altın Kelebek" ödülü geri alındı.

Hürriyet gazetesinin magazin eki "Kelebek"in dağıttığı "Altın Kelebek" ödüllerinde "En iyi Youtuber'' ödülü Enes Batur'a verilmişti. Batur hakkında şiddet ve küfür içeren yayınları nedeniyle çeşitli kampanyalar başlatılmıştı.

Hürriyet Gazetesi'nin açıklamasına göre gazetenin "sorumluluk" anlayışına uygun olmayan yayınlar nedeniyle Batur'un ödülü geri alındı. Hürriyet'teki açıklamada "Hürriyet’in farkındalık yaratmaya çalıştığı çocuk hakları konusunda Enes Batur’un sorumsuz yayını okuyucularımız, sivil toplum kuruluşları ve Altın Kelebek jürisi tarafından kabul edilemez bulundu. Altın Kelebek jürisi, Hürriyet ilkelerini ve okuyucularımızdan da gelen tepkileri dikkate alarak yaptığı değerlendirme sonucu Enes Batur’a verilen ödülü iptal etti" denildi.