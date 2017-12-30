Enes Batur'un ödülü geri alındı

Enes Batur'a verilen "Altın Kelebek" ödülü geri alındı.
Cumartesi, 30 Aralık 2017 00:33

Hürriyet gazetesinin magazin eki "Kelebek"in dağıttığı "Altın Kelebek" ödüllerinde "En iyi Youtuber'' ödülü Enes Batur'a verilmişti. Batur hakkında şiddet ve küfür içeren yayınları nedeniyle çeşitli kampanyalar başlatılmıştı.

Hürriyet Gazetesi'nin açıklamasına göre gazetenin "sorumluluk" anlayışına uygun olmayan yayınlar nedeniyle Batur'un ödülü geri alındı. Hürriyet'teki açıklamada "Hürriyet’in farkındalık yaratmaya çalıştığı çocuk hakları konusunda Enes Batur’un sorumsuz yayını okuyucularımız, sivil toplum kuruluşları ve Altın Kelebek jürisi tarafından kabul edilemez bulundu. Altın Kelebek jürisi, Hürriyet ilkelerini ve okuyucularımızdan da gelen tepkileri dikkate alarak yaptığı değerlendirme sonucu Enes Batur’a verilen ödülü iptal etti" denildi.
Cuma, 29 Aralık 2017 14:16
Ödül verilen 'Youtuber'a karşı imza kampanyası
Hürriyet gazetesinin "Altın Kelebek" ödülünü kazanan ve ödülün hangi amaçla verildiği bilinmeyen "ünlü" Youtuber Enes Batur'a karşı imza kampanyası başlatıldı.

Hürriyet gazetesinin magazin eki "Kelebek"in dağıttığı "Altın Kelebek" ödüllerinde "En iyi Youtuber'' ödülü Enes Batur'a verildi. 

Medyada geniş yer bulan ödül törenine tepkiler devam ediyor. 

Doğan Grubu ve Pantene'e ödülü hangi amaçla verdiklerini soran Merve Nimetoğlu isimli bir veli, "Change.org"da ödülün geri alınması talebiyle kampanya başlattı. 

Batur'un videolarındaki şiddet içerikleri ve küfürlere dikkat çeken Nimeoğlu, kampanyasının açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"7 yaşında bi oğlum var... Geçen gün oğlum bana Enes Batur isimli bi youtuber’dan bahsetti. Çok komikmiş herkes onu seyrettiği için çok para kazanıyormuş. Geçen gün bi videosunu seyrettim videosunun ismi “geber çocuk”. Bir baba bisiklet kullanıyor arkasında çocuğu ve baba çocuğunun üzerinden geçiyor çocuğun kafası parçalanıyor, bacakları kopuyor.. bu yetenekli arkadaş bunun animasyon filmini yapmış..yine bu yetenekli arkadaş seslendiriyor...şiddetin boyutu bi babanın oğlunu öldürmeye çalıştığı bi video ve sürekli küfür ederek hikayeyi anlatması..bu çocuğa bu sene Altın Kelebek Ödüllerinde en iyi youtuber ödülü verildi. Doğan Grubu ve Pantene iki marka böyle içerik videosu hazırlayan birine bu ödülü verme konusunu tekrar değerlendirmelerini istiyorum. 
Çocuklara verilen mesaj şu oluyor bu ödülle: şiddettin her türlüsü çok normal böyle gülerek seyredilecek bir şey üzerine ödül bile veriliyor... Bu konunun tekrar değerlendirilmesi için hassasiyetinizi rica ediyorum. Her şeyin rating, para olmadığını başka değerlerin olduğunu lütfen çocuklara gösterelim."

"Altın Kelebek Ödüllerinde verilen 'Youtuber' ödülünün geri alınmasını istiyorum" başlıklı kampanyaya ulaşmak için tıklayınız. 