Endonezyalı turist, Sart Harabeleri'nde ölü bulundu!

Manisa'nın Salihli ilçesi yakınlarındaki Sart Harabeleri'ne gelen 19 yaşındaki Endonezyalı bir turist, tur şirketine ait otobüsün içerisinde ölü bulundu.

Manisa'nın Salihli ilçesi yakınlarındaki Sart Harabeleri'ne gelen 19 yaşındaki Endonezyalı bir turistin, tur şirketine ait otobüsün içerisinde ölü bulunduğu belirtildi.

Endonezya'dan İstanbul'a gelen Nugroho Wijay Kusuma (19), annesi Minarni Lıstyowatı (53) ile özel bir tur şirketine ait otobüsle Salihli Sart Mahallesi’ndeki Gymnasium tarihi ören alanına geldiklerinde tur otobüsünde bulunan Kusuma'nın hareketsiz olduğunu gören annesi Lıstyowatı durumu hemen tur yetkililerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede 19 yaşındaki Kusuma'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Anne Lıstyowatı'nın jandarmaya verdiği ifadesinde ise oğlunun mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetinin olduğunu, ayrıca bir yıl öncede oğlunun testis kanserinden ameliyat olduğunu, ölümü ile ilgili herhangi bir şüpheli bir durumun bulunmadığını, rahatsızlığından dolayı yaşamını yitirmiş olabileceğini ifade etti.

Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.