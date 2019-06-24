Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Maluku eyaletinde ve Doğu Timor’da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'nın Maluku eyaletinde ve Doğu Timor’un başkenti Dili’de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem nedeniyle kırmızı alarm verilirken can ve mal kaybına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Endonezya’nın turistik Bali Adası’nda deprem anları sosyal medyaya da yansıdı. Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu depremin ardından tsunami alarmı vermedi.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemişti. Bölgedeki deprem ve tsunamide, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.