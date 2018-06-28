'En sevilmeyen ev işi bulaşık yıkamak'

Yapılan bir sosyal çalışmaya göre, en sevilmeyen ev işi bulaşıkları yıkamak.

Atlantic'te yayınlanan bir modern aile çalışması, en sevilmeyen ev işinin bulaşık yıkamak olduğunu gösterdi.

Çalışmanın yazarlarından Dan Carlson, ev işlerine dönük çalışmaların ayrıntılara değinmediğini, bu işlerin cinsiyetlere, ne sıklıkta yapıldıklarına ve hatta sevilme derecelerine göre dahi sınıflandırıldığını söyledi.

Araştırmacılar, heteroseksüel çiftlerin ev işleri alışkanlıklarının son birkaç on yılda nasıl değiştiğini gözlemledi.

Sonuçlar, daha genç çiftlerin özellikle bulaşık yıkama ve çamaşır işlerini, on yıl öncesine göre daha çok paylaştıklarını gösteriyor. Çiftlerin ev işlerini paylaşma derecesi, ilişkilerin niteliğini de değiştiriyor, daha güçlü bir paylaşım zemini, daha iyi ilişkilere işaret ediyor.

Öte yandan bulaşık yıkamak, ilişkilerin niteliğini diğer işlere göre en fazla etkileyen ev işi kalemi.

Dikkat çekici bir diğer nokta ise, hem ev işlerinde hem de işgücü piyasasında kadınlar genellikle bir başkasından sonra temizlik yapmayı gerektiren işleri yapıyorlar.

Ev işlerinin kadının üzerine yıkıldığı durumlarda ise, kadınların daha az saygın hissettiği bulunmuş.

Carlson, ev işleri ne kadar sık paylaşılırsa, paylaşılmadığı durumların kötü sonuçlar doğurmasının da o kadar olası olduğunu vurguluyor.