Emre Kınay'dan Münir Özkul'un taziyesine giden isme sert tepki: Senin ne işin var orada?

Oyuncu Emre Kınay, Münir Özkul'un ölüm haberi sonrası evine giden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'a sert tepki gösterdi.

Usta sanatçı Münir Özkul'un hayatını kaybetmesi sonrası evine taziye ziyaretine giden AKP'li Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'a sert tepki geldi.

Oyuncu Emre Kınay, Demircan'ın saldırılarını hatırlatırken, "Bugün yazmak istemezdim ama sevgili kızı Güner’in yanında gorunce duramadım! Münir babanın defalarca sahnesine çıktığı Karaca Tiyatro'yu kapatan, filmlerinin galalarının yapıldığı Emek Sineması'nı paramparça AVM tepesine tıkıştıran belediye başkanı! Senin ne işin var orada? Affedin!" ifadelerini kullandı.