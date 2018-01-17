Emrah Serbes davasında yeni gelişme

Emrah Serbes davasında duruşmalar başlamadan bilirkişi raporu hazırlandı.

Aydın Otoyolu'nda, 3 kişinin öldüğü trafik kazasından sonra tutuklanan ve "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen yazar Emrah Serbes'in yargılanacağı davada, mahkeme heyeti süreci hızlandıracak bir adım attı.

Henüz duruşmalara başlanmadan, yeniden bilirkişi raporu hazırlatıldı. Raporda, Serbes'in asli kusurlu olduğu, diğer aracın sürücüsü Ayhan Özçelik'in ise kusurunun bulunmadığı belirtildi.

Mahkemenin istediği incelemeyi yapan bilirkişi, Emrah Serbes'i tam kusurlu bulduğu raporunda kusurları da tek tek saydı. Raporun sonuç bölümüne göre, Emrah Serbes, gece vakti, yağmurlu havada, ıslak zeminde seyir halinde iken yola gereken önem ve dikkati göstermedi. Araçların savrulmasından da anlaşılacağı üzere aşırı hız yaparak, aracın seyrini, hava, yol, görüş ve trafik akımını dikkate almadı. Aracı müteyakkız bir şekilde ve tedbir alabilecek düzeyde kullanmadı. Görüş uzaklığını kontrol altında bulundurmadı. Önünde giden araca tehlikeli biçimde yaklaştı. Takip uzaklığını korumadı. Önünde kendi şeridi üzerinde bulunan araca arkadan çarptı. Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlarda bulundu. Bu nedenlerle asli ve tam kusurlu olduğu belirtildi. Diğer aracın sürücüsü olan Ayhan Özçelik ise kusursuz bulundu.