Emrah Serbes davasında istinaf başvurusu

Emrah Serbes'in neden olduğu kaza sonucu annesi, babası ve kardeşini kaybeden Ahmet Mert Özçelik, avukatı Burcu Ece Güler aracılığıyla 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Serbes ve Kenan Doğru hakkında verdiği hapis cezasının usul ve yasaya aykırı olduğu iddiasıyla istinaf yoluna başvurdu.

Emrah Serbes'in neden olduğu kaza sonucu annesi, babası ve kız kardeşini kaybeden Ahmet Mert Özçelik, avukatı Burcu Ece Güler aracılığıyla 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Serbes ve Kenan Doğru hakkında verdiği hapis cezasının usul ve yasaya aykırı olduğu iddiasıyla istinaf yoluna başvurdu.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan başvuruda, Emrah Serbes ve Kenan Doğru hakkında verilen hapis cezalarının usul ve yasaya aykırı olduğu belirtilerek, "Karara karşı yasal süresi içerisinde istinaf yoluna başvuruyoruz." denildi.

Avukat Burcu Ece Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Emrah Serbes ve Kenan Doğru'nun daha fazla ceza alması için "süre tutum" dilekçesiyle kararı istinafa taşıdıklarını belirtti. Güler, "İstinaf nedenlerimiz mahkemenin gerekçeli kararının tarafımıza tebliği sonrası ayrı bir dilekçe ile sunulacak." dedi.