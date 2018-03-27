Emperyalizm karşıtı bildiri dağıtımına AKP'liler saldırdı

Türkiye Komünist Gençliği'nin (TKG) İstinye Anadolu Lisesi önündeki "Emperyalizmi hedef almayan, emperyalistleri yenemez" başlıklı bildiri çalışmasına AKP'liler saldırdı.

Türkiye Komünist Gençliği'nin (TKG) İstinye Anadolu Lisesi önündeki "Emperyalizmi hedef almayan, emperyalistleri yenemez" başlıklı bildiri çalışmasına AKP'liler saldırdı.

TKG üyesi gençler İstinye Anadolu Lisesi önünde bildiri çalışmasını sürdürdüğü sırada, okulun tam karşısına AKP Sarıyer kongresi pankartı asan kimliği belirsiz iki AKP'linin saldırısına uğradı. TKG üyesi gençlerin önlerini iki araçla kesen AKP'li saldırganlar, "Burada bekleyin, polis çağırdık" yalanıyla gençleri alıkoymaya çalıştı. Çevredeki insanların "Biz de polisi aradık, polis neden gelmiyor" sözlerini sarf etmeleriyle birlikte, saldırganların polisi değil "kendi çevrelerinden" kişileri polisten önce alana çekmeye çalıştıkları anlaşıldı.

Saldırganlar "Siz halk değilsiniz" sözleriyle anti-emperyalist çalışma yürüten yurtsever gençlere fiziksel müdahalede bulununca, çevredekilerin de desteğiyle saldırı püskürtüldü.