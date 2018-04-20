EMO'dan tepki: Nükleer propagandası serbest, eleştiri yasak!

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), her nisan Sinop’ta düzenlenen nükleer karşıtı mitingin bu yıl İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanmasına tepki gösterdi. EMO'dan yapılan açıklamada, "Nükleer santral propagandası serbest, eleştirmek yasak" denildi.

İçişleri Bakanlığı, 13 yıldır her nisan düzenlenen nükleer karşıtı mitingi, bu yıl "provokasyon" ve "güvenlik" bahaneleriyle yasakladı. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) yasağın kabul edilemez olduğunu açıkladı.

EMO'dan yapılan açıklamada, "Nükleer santral propagandası serbest, eleştirmek yasak" denildi.

AKP iktidarının nükleer santralleri Türkiye'ye zorla dayattığının vurgulandığı açıklamada şöyle denildi:

"Akkuyu Nükleer Güç Santralı (NGS) için ÇED raporuna karşı halen devam eden hukuki süreç yok sayılarak gösterişli temel atma törenleri düzenlenmiş; Nobel ödüllü bilim insanları kullanılarak çekilen kamu spotları ile nükleer santraller konusunda olumlu algı yaratılmaya çalışılmıştır. Sinop NGS için geçtiğimiz aylarda güya 'halkın katılımı' toplantısı yapılmış, ancak toplantıya Sinop halkı alınmamıştır. Ardından, Sinop'ta 13 yıldır yapılan ve olaysız biçimde bir şenlik havasında geçen nükleer karşıtı miting de iktidar çevrelerini rahatsız etmiş olmalı ki yasaklama kararı alınmıştır. Bu karar AKP iktidarının alanları dolduracak nükleer karşıtlarının öfkesinden ne denli çekindiği ve bu tepkinin görülmesini istemediğinin açık kanıtıdır."

Halka gerçekleri anlatmaktan vazgeçmeyeceklerini ifade eden EMO'nun açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

"Türkiye`de elektrik üretimine gereksiz yatırımlar yapılmış ve plansızlık nedeniyle elektrikte bugün arz fazlası oluşmuştur. Kurulu gücümüz 2017 yıl sonunda yüzde 8.5 artışla 85 bin 200 MW`a ulaşmıştır. Oysa geçen yıl elektrik tüketimi 289 milyar 975 milyon kilovat saat olurken, en yüksek puant talebi 26 Temmuz 2017 itibarıyla 47 bin 659 MW olarak gerçekleşmiştir. Yani 2017 yıl sonu itibarıyla elektrikte yüzde 78 oranında fazla kurulu gücümüz vardır. Normalde 'yedek elektrik kaynağı' da denilen bu gücün yüzde 20-25 civarında olması yeterlidir.

Hal böyleyken Türkiye`nin sırtına yeni yükler bindirecek, alım garantili nükleer ve termik santrallar yaptırılmak istenmesi akıl dışı bir yaklaşımdır. Dünya nükleer santrallardan uzaklaşırken, Türkiye`de geleceğimizi tehlikeye sürükleyecek bir nükleer santral macerasına girilmesi asla kabul edilemez."

Nükleer Karşıtı Platform 22 Nisan Pazar günü Sinop`ta bir basın toplantısı gerçekleştirecek.