EMO: Yılın ilk dört ayında elektrik yüzde 12 zamlandı!

Elektrik Mühendisleri Odası, son elektrik zammına ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, 2018'in ilk dört ayında elektriğe yapılan zammın toplam yüzde 11,95 oranında olduğu vurgulandı.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından yapılan basın açıklamasında elektrik fiyatını oluşturan kalemlerden enerji bedeline yapılan zammın yüzde 5,95 olmasının, bu kalem üzerinden oransal olarak kesilen fon-vergi benzeri kesintilere de zam yapılması anlamına gelmesi sebebiyle aylık asgari 230 kilovat saatlik (kWh) elektrik tüketen bir hanenin faturasının 106 liraya çıktığı vurgulandı.

Bu durum 2017 yılsonuna göre konut kullanıcılarının elektrik faturalarına yapılan zammın yüzde 11,95’e ulaşmasıyla, elektriğin ana girdi olduğu büyük sanayi kuruluşları için Nisan ayından itibaren çok daha yüksek elektrik faturaları ödeme zorunluluğu doğuracak.

EMO'nun açıklamasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak elektrik tarifesine göre konut tarifesinde "perakende enerji bedeli" kaleminin yüzde 5,95 zamla 23,0927 kuruştan 24,4666 kuruşa yükseltildiği belirtildi.

Tarifedeki dağıtım bedeli kalemiyse yüzde 2,96 düşüşle 13,0444 kuruştan 12,6585 kuruşa indirildi. Fon ve vergiler hariç olarak nihai birim bedel yüzde 2,73‘lük artışla, 36,1371 kuruştan 37,1251 kuruşa yükseltildi. Yeni zamlarla EMO açıklamasında faturaya eklenen yüzde birlik enerji fonu, yüzde ikilik TRT payı ve yüzde beşlik Belediye Tüketim Vergisi’nin oransal olarak sadece "perakende enerji bedeli"ne uygulanması nedeniyle zam oranının faturalara yüzde 2,73 yerine yüzde 2,89 olarak yansıyacağının altı çizildi.

Yapılan açıklamada elektriğe yapılan yeni zam şöyle değerlendirildi:

EMO'nun dört kişilik bir ailenin en az harcama ile ayda 230 kWh elektriğe ihtiyacı olduğu hesabına bakıldığında 31 Aralık 2017 tarihinde 94,75 lira olan aylık asgari elektrik faturası, 1 Ocak 2018 zammıyla 103,9’a, 1 Nisan 2018 tarihli zamla birlikte ise 106,07 liraya yükseltildi. 1 Ocak 2018’den itibaren de mesken kullanıcıları için elektriğe yüzde 8,8 zam yapılmış olduğu dikkate alındığında, kümülatif olarak bu yılın ilk dört ayında elektriğe yapılan zam yüzde 11,95’e ulaştı. Asgari yaşam şartları için gerekli elektrik enerjisi için Aralık 2017 döneminde 94,75 lira fatura ödemesi yapan yurttaşlar, aynı tüketim için Nisan 2018‘den itibaren 106,07 lira ödemek zorunda kalacaklar.

Türkiye yıllık elektrik tüketiminin 290 milyar kilovat saat alınarak, elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 22’sinin konutlar tarafından gerçekleştirildiği dikkate alındığında; yapılan zam nedeniyle mesken kullanıcılarından bir yılda 3,14 milyar lira fazladan tahsilat yapılacaktır. Yine bu zamla birlikte elektrik faturası üzerinden kesilen vergi benzeri kalemlerin yükü de artmıştır.

Katma Değer Vergisi olarak dört milyar 488 milyon lira, yüzde beşlik Belediye Tüketim Vergisi kapsamında 780,5 milyon lira, yüzde ikilik TRT payı kesintisi kapsamında 312,2 milyon lira, yüzde birlik Enerji Fonu kapsamında 156 milyon lira olmak üzere bir yıl içinde hanelerin elektrik faturaları üzerinden toplam 5,7 milyar lira vergi ve benzeri kesinti yapılacaktır.

YURTTAŞA ZAM, DAĞITIM ŞİRKETLERİNE İNDİRİM

Elektrik tarifesinde dağıtım bedeli kaleminde indirim yapılırken, dağıtım şirketlerinin buradaki gelir kaybını telafi etmek üzere TETAŞ üzerinden Nisan 2018 tarifesiyle örtülü bir sübvansiyonun da yürürlüğe konulduğu açıklama şöyle devam etti: