Emniyet'ten sosyal medya operasyonu: 2 polis tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM); sosyal medyada "Türk Bayrağını, Türk Milletini, devlet büyüklerini, Emniyet Teşkilatı'nı" aşağıladıkları öne sürülen kişilere yönelik yapılan operasyonda aralarında 2 polisin de bulunduğu 4 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformları üzerinde; "Türk Bayrağını, Türk Milletini, devlet büyüklerini, Emniyet Teşkilatını aşağıladıkları, manipülasyon yoluyla kamuoyunda olumsuz algı oluşturma gayesinde oldukları, kolluk kuvvetlerine tehdit ve hakaret ettikleri, aşağılayan paylaşımlarda bulundıkları" öne sürülen, aralarında 2 polisin de olduğu 4 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi. EGM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kimliklerinin tespit edilmesi üzerine yapılan operasyonlar sonucunda, adli makamlara sevk edilen N.Ö. ve S.İ. isimli şahıslar ile polis memuru S.E. ve polis memuru R.O. tutuklanmış, U.A. ve İ.I. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, emniyet personeli ile ilgili de ayrıca idari yönden soruşturma başlatılmıştır. Türk Polis Teşkilatı olarak sosyal medya üzerinden bu ve buna benzer paylaşımlarda bulunan, teşkilatımız ve devlet kurumları ile ilgili toplum üzerinde olumsuz algı oluşturma gayretinde olan, teşkilatımız içerisinde uyum, birlik ve motivasyonu zedelemeye çalışan, kendi personelimiz ve diğer şahıslar ile mücadelemizi, yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."