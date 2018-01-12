Emniyet'ten 'Özel Harekat' açıklaması: İşte işin aslı

Emniyet, Özel Harekat Dairesi'nin kaldırılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada kararın nedeni duyuruldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Harekat Dairesi ilgili Bakanlar Kurulu kararına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

"25/08/2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Özel Harekat Dairesi Başkanlığı yeniden yapılandırılmış ve statüsü yükseltilerek Özel Harekat Başkanlığı kurulmuştur. 16/11/2017 tarihinden itibaren Özel Harekat Dairesi Başkanlığının faaliyetleri Özel Harekat Başkanlığı adı altında devam etmekte olduğundan, Özel Harekat Daire Başkanlığı 12 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."