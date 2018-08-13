Emniyet'ten Çakıcı operasyonu

Kırıkkale’nin Keskin İlçesinde T Tipi Kapalı Cezaevi'nden bu sabah Sincan Kapalı Cezaevi'ne nakledilen Alaattin Çakıcı’yla bağlantılı kişilere operasyon yapıldı.

Kırıkkale’nin Keskin İlçesinde T Tipi Kapalı Cezaevi'nden bu sabah Sincan Kapalı Cezaevi'ne nakledilen Alaattin Çakıcı’yla bağlantılı kişilere operasyon yapıldı. Operasyonda, aralarında Çakıcı’nın avukatının da olduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ender Coşkun'un yürüttüğü soruşturma kapsamında Alaattin Çakıcı'yla bağlantılı kişilere yönelik operasyon başlatıldı.

Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, savcılık talimatı üzerine Kırıkkale ve Ankara'da çok sayıda adrese baskın yaptı. Operasyon kapsamında Çakıcı'nın avukatının da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Çakıcı'nın bağlantılı olduğu söylenen kişilerin, Kırıkkale'de ev tuttukları, burada iş adamı ve esnafa baskı uygulayarak haraç topladıkları iddialarına da yer verildi.