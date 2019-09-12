Emniyet kürtaj listesi kararında geri adım attı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü sağlık kuruluşlarından polikistik over sendromu olan ve kürtaj yaptıran kadınların listesinin talep edilmesi kararını geri çekti.

İstanbul Tabip Odası (İTO), İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün sağlık kuruluşlarından polikistik over sendromu olan ve kürtaj yaptıran kadınların listesinin talep edilmesi kararının geri çekildiğini duyurdu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Sağlık Müdürlüğü’nden 1 Ocak 2017 ile 31 Mayıs 2019’da kürtaj yaptıran, 30-40 yaş aralığında ve polikistik over sendromu olan kişilerin listesini istemiş ve bunun üzerine pek çok tepki gelmişti.

İTO’nun sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda ilçe sağlık müdürlüğünün sağlık kuruluşlarına gönderdiği yazıya yer verildi. Gönderilen yazıda “Talep edilen bilgi gereksinimi ortadan kalktığından söz konusu yazımıza işlem tesis edilmemesi” denildi.

İstanbul Tabip Odası, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün geri adım attığını duyurdu:

Tepkilerimiz sonuç verdi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Polikistik Over Sendromu olup kürtaj yaptıran 30-40 yaş arası kadınları ‘fişlemekten’ geri adım attı. Dediğimiz gibi: Aslolan hekimliktir! https://t.co/f8VQBEhRdu pic.twitter.com/QOoPotV3Vx — İstanbul Tabip Odası (@istabip) September 12, 2019

NE OLMUŞTU?

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, 1 Ocak 2017 ile 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında kentteki tüm kamu ve özel hastanelerde 30-40 yaş aralığında ‘polikistik over sendromu’ olup, kürtaj yaptıran kadınların listesini İl Sağlık Müdürlüğü’nden istemişti. Emniyet’in ‘ivedi’ ve ‘gizli’ ibareleriyle gönderdiği skandal yazının ardından İl Sağlık Müdürlüğü de ilgili kurumlardan listenin en geç 13 Eylül’e kadar kendilerine ulaştırılmasını talep etmişti.