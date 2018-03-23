Emin Çölaşan'dan eski patronu Aydın Doğan'a: Aç ve işsiz bıraktığın gazetecileri unutma!

Emin Çölaşan 22 yıl çalıştığı Hürriyet'ten kendisini kovan eski patronu Aydın Doğan'a, 'Kapının dışına koyduğun, aç ve işsiz bıraktığın nice gariban çalışanlarını da lütfen hatırından çıkarma!' diye seslendi.

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, eski patronu Aydın Doğan hakkında, "Satıştan cebine yaklaşık bir milyar dolar para girecekmiş. Hayrını görün. Ancak, kapının dışına koyduğun, aç ve işsiz bıraktığın nice gariban çalışanlarını da lütfen hatırından çıkarma!.." dedi.

22 yıl görev yaptığı Hürriyet'ten ayrılışını hatırlatan Çölaşan, "Aydın Doğan pes etmiş!" başlıklı yazısında şunları söyledi:

"Hürriyet'te tam 22 yıl boyunca çalışan ve 2007 yılında kovulmak zorunda (!) kalan bir gazeteciyim. Yazılarım iktidarın tepkisine neden oluyordu. Ben yazıyorum, bazen gazete tarafından sansüre uğruyordu.

Sansürden geçen yazılarım bu kez Tayyipgillerin hışmına uğruyordu. AKP iktidarının tepkileri ya Aydın Doğan'a, ya da onun çömezi Ertuğrul Özkök'e yöneliyordu. Onların tepkisi de bana!.. Sık sık talimat gelirdi:

'Hükümeti eleştirme, bizim bunlarla bir sürü işimiz var. Sen yazdıkça bize zarar veriyorsun…'

Ah Aydın Doğan ah, keşke biraz daha yürekli olsaydın da onurunu ve kişiliğini siyasetçilere çiğnetmeseydin. Sana doğruları göstermek isteyen iyi niyetli kimseleri keşke elinin tersiyle itmeseydin. Satıştan cebine yaklaşık bir milyar dolar para girecekmiş. Ailece güle güle harcayın, hayrını görün. Ancak, kapının dışına koyduğun, aç ve işsiz bıraktığın nice gariban çalışanlarını da lütfen hatırından çıkarma!.. Ve bazen kendi kendine düşün… ‘Onların ah'ları hep üzerimde olacak. Kendim ettim kendim buldum' demeyi unutma. Bu arada, aklına gelirse, büyük zarar eden gazetelerin sahibi Erdoğan Demirören'e bir soruver bakalım, bu bir milyar doları nereden ve nasıl elde etmiş! Sağlık ve mutluluk dileklerimle.”