Emeklilere kötü haber

2000 yılı ve sonrasında emekli olan yaklaşık 5 milyon kişinin beklediği intibak kararı açıklandı. AYM eşit zam başvurusunu reddetti.

Türkiye Emekliler Derneği üyesi İbrahim Avcı, 2000 yılı öncesinde emekli olanlara yapılan intibak zammının, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara da yansıtılması için Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. Kamu Denetçiliği Kurumu başvuruyu haklı buldu. Bunun üzerine Avcı, Ankara İş Mahkemesi'nde dava açtı. Ancak mahkeme davayı reddetti. Dava, Yargıtay'a taşındı. Yargıtay iş mahkemesinin kararını onayınca; Avcı, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi (AYM) bu başvuruyu inceleyerek 10 Ocak’ta kararını açıkladı.

Güneş'te yer alan habere göre, Anayasa Mahkemesi'nin kararında, Avcı’nın başvurusunda iddia edildiği gibi anayasaya aykırılığın söz konusu olmadığı belirtildi. 2000 yılı sonrası emeklilerinin sosyal güvenlik hakkının ihlal edilmediğini açıklayan AYM, mahkemeye erişim hakkının devam ettiğini de belirtti. AYM, konunun yetkisiz olduğuna, mahkeme masraflarının başvuran üzerinde bırakılmasına hükmetti.

2000 yılından önce emekli olan SSK’lilere intibak yasası çıkartılmış ve 2 milyondan fazla emekli 355 liraya varan zam almıştı. 31 Aralık 1999 tarihinde emekli olan bir vatandaş bu haktan yararlanırken 1 Ocak 2000’de yani bir gün sonra emekli olan birisi ise yararlanamadı.