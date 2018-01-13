Emekli Tuğgeneral Mehmet Doğan'ın rütbesi geri alındı

Son çıkarılan KHK ile Özel Kuvvetler’de Tugay Komutanı olarak görev yapmış emekli Tuğgeneral Mehmet Cengiz Doğan’ın rütbesi de alındı.

OHAL kapsamında hükümetin son çıkardığı kararnamede Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) daha önce ihraç edilen ancak “Mor Beyin” uygulaması ile mağdur olduğu ifade edilen 123 askeri personel görevine iade edildi.

Kararname ile 48 askeri personelin görevine son verildi. Ayrıca Özel Kuvvetler’de Tugay Komutanı olarak görev yapmış emekli Tuğgeneral Mehmet Cengiz Doğan’ın rütbesi de alındı.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre, hükümetin dün sabaha karşı yayımladığı kanun hükmünde kararnamelerde TSK’nin iki kuvvetinden personel ihraç edildi. Bu kararnamede Kara Kuvvetleri’nden 14’ü subay, 2’si astsubay, 2’si de sivil memur olmak üzere 18 kişi; Deniz Kuvvetleri’nden de 21’i subay, 6 astsubay, 1 uzman çavuş, 2 sivil memur olmak üzere toplam 48 personel ihraç edildi.

GERİ DÖNDÜLER

"FETÖ ile iltisakları" yalnızca “Mor Beyin” uygulaması olarak görülen bazı personel hakkında yapılan inceleme sonucunda da üç kuvvette görevine iadeler gerçekleşti. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri’nden 13 subay, 43 astsubay, 7 sivil memur, 12 uzman çavuş, 4 işçi ve 2 sözleşmeli er görevine döndü. Kararname ile Deniz Kuvvetleri’nden 1 subay, 8 astsubay, 2 uzman çavuş, 8 işçi ile 1 sivil memur görevine iade edildi.

Hava Kuvvetleri’nde ise 2 subay, 13 astsubay, 6 uzman çavuş ve 1 sözleşmeli er kararname ile görevlerine döndü. Kararname ile TSK’de toplam 123 göreve iade edilmiş oldu.