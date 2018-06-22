Emekçiler #‎OylarDüzenDeğişikliğine diyor

Seçimlere 17 bölgede bağımsız adaylarla katılan Bu Düzen Değişmeli Platformu, Twitter'da #‎OylarDüzenDeğişikliğine etiketiyle "sosyal medya eylemi" düzenliyor.

Bu 19 madde gerçekleşmeden Türkiye nefes bile alamaz: Bankalara el konulmalıdır #OylarDüzenDeğişikliğine pic.twitter.com/mHR3dcYcAX

İmam hatipler toplumun soğan fiyatları artınca ses çıkarmaması için açılıyor. Laikliği yoksullar, ezilenler isyan etmesin diye yıktılar. #OylarDüzenDeğişikliğine

TÜSİAD’la el sıkışılamasın hatta TÜSİAD ‘komple’ ortadan kalksın diye #OylarDüzenDeğişikliğine

Laikliği çalan yobazları başımıza bela eden düzenin yıkılması için #OylarDüzenDeğişikliğine

Gericilerden, gerici beğenmek zorunda olmadığımız bir ülke için #OylarDüzenDeğişikliğine

Neyi paylaşamıyorlar ? Dünya kaynaklarını mı? Küçücük bir azınlık çocuklarımızı ölüme gönderemeyecek. Savaşlar son bulacak. Her şey emeğin olacak. #OylarDüzenDeğişikliğine

— Oktay Yolsever (Eskişehir Bağımsız MV Adayı) (@OktayYolsever) 22 Haziran 2018