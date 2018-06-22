Emekçiler #‎OylarDüzenDeğişikliğine diyor

"Bu Düzen Değişmeli" diyenler Twitter'da #‎OylarDüzenDeğişikliğine etiketiyle paylaşımda bulunuyor.
Cuma, 22 Haziran 2018 19:56

Seçimlere 17 bölgede bağımsız adaylarla katılan Bu Düzen Değişmeli Platformu, Twitter'da #‎OylarDüzenDeğişikliğine etiketiyle "sosyal medya eylemi" düzenliyor. 

 