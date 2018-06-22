Emekçiler #‎OylarDüzenDeğişikliğine diyor

Seçimlere 17 bölgede bağımsız adaylarla katılan Bu Düzen Değişmeli Platformu, Twitter'da #OylarDüzenDeğişikliğine etiketiyle "sosyal medya eylemi" düzenliyor.
Bu 19 madde gerçekleşmeden Türkiye nefes bile alamaz: Bankalara el konulmalıdır#OylarDüzenDeğişikliğine pic.twitter.com/mHR3dcYcAX
— TKP (@tkpninsesi) 22 Haziran 2018
Kanser yuvasina dönen Ergene'yi kurtarmak icin #OylarDüzenDeğişikliğine
— Turan Arslan(Tekirdağ Bağımsız Milletvekili Adayı) (@TuranArslan59) 22 Haziran 2018
İmam hatipler toplumun soğan fiyatları artınca ses çıkarmaması için açılıyor. Laikliği yoksullar, ezilenler isyan etmesin diye yıktılar. #OylarDüzenDeğişikliğine
— Kemal Okuyan (@OkuyanKemal) 22 Haziran 2018
TÜSİAD’la el sıkışılamasın hatta TÜSİAD ‘komple’ ortadan kalksın diye #OylarDüzenDeğişikliğine
— Tuğçe Sezen Gedik (@TugceSezenGedik) 22 Haziran 2018
Özelleştirilmiş bütün işletmeler, fabrikalar, enerji dağıtım hizmetleri, otoyollar, hastaneler bedelsiz bir biçimde devletleştirilmelidir. #OylarDüzenDeğişikliğine
— Tayyar Ahmet (@TayyarAhmet3) 22 Haziran 2018
Gururla bakabilmek için dünyaya #OylarDüzenDeğişikliğine pic.twitter.com/0rm027moMR
— ALİ ADIGÜZEL (@Ali_Marxseven) 22 Haziran 2018
Gururla bakabilmek için dünyaya #OylarDüzenDeğişikliğine pic.twitter.com/0rm027moMR
— ALİ ADIGÜZEL (@Ali_Marxseven) 22 Haziran 2018
Laikliği çalan yobazları başımıza bela eden düzenin yıkılması için#OylarDüzenDeğişikliğine
— Erki Kıroğlu (@ErkiKiroglu) 22 Haziran 2018
Gericilerden, gerici beğenmek zorunda olmadığımız bir ülke için #OylarDüzenDeğişikliğine
— Atakan Boyoğlu (@atakanboyoglu) 22 Haziran 2018
#OylarDüzenDeğişikliğine pic.twitter.com/ebafq088c1
— edaG (@edaphaselis1) 22 Haziran 2018
Neyi paylaşamıyorlar ? Dünya kaynaklarını mı? Küçücük bir azınlık çocuklarımızı ölüme gönderemeyecek. Savaşlar son bulacak. Her şey emeğin olacak. #OylarDüzenDeğişikliğine
— Oktay Yolsever (Eskişehir Bağımsız MV Adayı) (@OktayYolsever) 22 Haziran 2018
#OylarDüzenDeğişikliğine Eşitliğe, özgürlüğe, kardeşliğe...
— Ali Rıza Aydın (@AliRizaAyd) 22 Haziran 2018
Gericilerle, katillerle kolkola girip güzel günler göreceğiz diyenlere inanma!#OylarDüzenDeğişikliğine
— arif basa (@arif_basa) 22 Haziran 2018
Sanatın sanatçının piyasanın insafına teslim edilmediği bir ülke için #OylarDüzenDeğişikliğine pic.twitter.com/spalLmulAA
— harun güzeloğlu (@hrngzl) 22 Haziran 2018
Komünistim. Eşitlik, özgürlük, adalet istiyoruz. Biz insana bunların yakıştığına inanırız. İnsanın kendine yakışanı bulmasına, emekçilerin öncülük edeceğine inanırız. Seçim bu mücadelenin parçası. #OylarDüzenDeğişikliğine
— Aydemir Güler (@AydemirGuler) 22 Haziran 2018