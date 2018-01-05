Elektrik faturasında AKP soygunu: Artık 103 lira ödeyeceğiz!

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), elektriğe gelen son zammın ardından bir açıklama yaparak, dört kişilik bir ailenin 230 kilovat saatlik asgari tüketim için ödeyeceği aylık faturanın 100 lirayı aşacağını duyurdu.

EMO Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak 2018’den itibaren geçerli olacak elektrik tarifelerini inceleyerek yaptığı açıklamada, 4 kişilik bir ailenin 230 kilovat saatlik asgari tüketim için ödeyeceği aylık faturanın 100 lirayı aştığını ortaya koydu.

Elektrik zammının büyük bölümünün enerji maliyetinden değil, dağıtım bedelinden kaynaklandığına dikkat çekilen açıklamada, 2018 yılında başka hiç zam yapılmasa bile yalnızca konut kullanıcıları üzerinden 2.3 milyar TL daha fazla tahsilat yapılacağı kaydedildi.



