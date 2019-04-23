Elektrik direklerine yapıştırılan Atatürk ve 'Andımız' çıkartmaları için polis inceleme başlattı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, elektrik direklerine, '5816 sayılı kanuna göre Atatürk'e hakaret etmek vardır' ve 'Biz andımızı geri istiyoruz' yazılı çıkartmalar yapıştırıldı. Çıkartmaları söken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Yukarı Hisar mahallesindeki bazı elektrik direklerine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, üzerinde "5816 sayılı kanuna göre Atatürk'e hakaret etmek vardır" ve "Biz andımızı geri istiyoruz. Varlığım varlığına armağan olsun" yazılarının bulunduğu, A5 ölçülerinde çıkartmalar yapıştırıldı.

Çıkartmaları görenlerin haber verilmesiyle 7001 Sokak'a polis ekipleri sevk edildi.

Elektrik direklerindeki çıkartmaları inceleyen ve parmak izi aldıktan sonra söken polis ekipleri, sokakta bulunan iş yerlerindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

5816 SAYILI KANUN NEDİR?

5816 sayılı "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun" 25 Temmuz 1951 tarihinde kabul edildi, 31 Temmuz 1951 tarih ve 7872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanunun maddeleri ise şöyle:

Madde 1 - Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir. Yukarki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.

Madde 2 - Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır. Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.

Madde 3 - Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca re'sen takibat yapılır.

Madde 4 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

İŞTE DİREKLERE YAPIŞTIRILAN ÇIKARTMALAR

Elektrik direklerine şu çıkartmalar yapıştırıldı:

Madde 5 - Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür.