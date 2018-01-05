Elazığ'da 4 ilçede 'özel güvenlik bölgesi' kararı

Elazığ'da 4 ilçenin 15 ayrı bölgesinde "özel güvenlik bölgesi" kararı ilan edildi.

Elazığ Valiliği, kentteki 4 ilçenin 15 ayrı bölgesinde "özel güvenlik bölgesi" ilanı yapıldığını açıkladı.

Açıklamada, "Elazığ ili Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu İlçe sınırları içerisindeki 15 ayrı bölgede, 06 Ocak 2018 - 20 Ocak 2018 tarihleri arasında Elazığ Valiliği kararı İle 15 gün süre ile Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için, özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır” denildi.

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerin Alacakaya ilçesinde Gortil, Herbite Yaylaları bölgesi, Arıcak ilçesinde Görese 1, 2 bölgesi, Karakoçan ilçesinde Gazdağı, Karaboğa Dağları hattı, Dilektaşı Yaylası, Akpınar’ın batısı, Pilavtepe, Koçyiğitler köyünün batısı, Başak Yaylası, Velikan’ın doğusu, Çatılı bölgesi, Palu ilçesinde ise Akdağ, Haydar, Deştibotan Yaylaları bölgelerinin olduğu bildirildi.



