Ekonomik krizde kadın emeği tartışılacak

'Ekonomik krizde kadın emeği: Kriz, istihdam ve haklarımız' başlıklı panel, İstanbul Barosu Bağı Çalışan Avukatlar Kurulu tarafından düzenleniyor.

İstanbul Barosu Bağlı Çalışan Avukatlar Kurulu, 7 Mart 2019 günü saat 20.00-22.00 arası İstanbul Barosu Konferans salonunda "Kriz, İstihdam ve Haklarımız" başlıklı bir söyleşi düzenliyor.

Kolaylaştırıcılığını İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Zeynep Suda'nın üstleneceği söyleşide, ekonomik krizden en çok etkilenen Kadın Emeğinin içinde bulunduğu durum çok yönlü bir şekilde ele alınacak.

Söyleşinin ilk bölümünde krizin doğuşuna neden olan etkenler, krizin kadın emeğine yansımaları ve bu bağlamda kadın emeğinin karşılaştığı zorluklar, Bağlı Çalışan Avukatlar Kurulu Başkanı Av. Özge Demir tarafından değerlendirilecek.

İşçi kadının hakları ve mevcut durumda hakları için yürüteceği mücadelesi ise ikinci bölümde, Bağlı Çalışan Avukatlar Kurulu Üyesi Av. Zeynep Gülşen tarafından değerlendirecek ve çözüm önerileri tartışılacak.



