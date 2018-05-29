Ekolojik Yıkımla Mücadele Haftası'nın bu yılki konusu: Kanal İstanbul

Çevre Mühendisleri Odası İstanbul şubesi tarafından 31 Mayıs-5 Haziran arasında düzenlenen Ekolojik Yıkımla Mücadele Haftası'nda bu yıl tüm yönleriyle Kanal İstanbul ele alınacak.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul şubesi tarafından 31 Mayıs-5 Haziran arasında düzenlenen Ekolojik Yıkımla Mücadele Haftası'nda bu yıl tüm yönleriyle Kanal İstanbul ele alınacak.

Odadan yapılan açıklama şöyle denildi:

"31 Mayıs 2011‘de HES karşıtı mücadelede kaybettiğimiz Metin Lokumcu‘nun ölüm yıl dönümü ve aynı zamanda Gezi Direnişi‘nin başladığı günün bizlere ilham vermesiyle ismini almış bir mücadele haftasıdır. Bu kararı 2014 Şube Genel Kurulumuzda alarak Oda Genel Kurulumuza taşıyıp odamızın böyle bir karar almasını sağladık. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ise bizler için hiçbir zaman kutlanacak bir gün olmamış, ekolojik yıkıma dikkat çektiğimiz, çevreye karşı işlenen suçlarla mücadele ettiğimiz ve mücadeleye çağrı yaptığımız gün olmuştur.

2014‘ten bu yana her yıl olduğu gibi bu yıl da kamuoyunu ekoloji sorunlarıyla ilgili bilgilendirmek, farkındalık yaratmak ve mücadelemizi büyütmek adına odalarımızda, meydanlarda, sokaklarda olacağız.

Artvin Cerattepe‘de 1700 rakımda madene karşı direnenlerin, Yeşil Yol‘a karşı yaylalarında mücadele veren Rabia anaların, Kuzey ormanlarını savunanların, rantsal dönüşüme karşı yaşam alanlarına sahip çıkanların; termik, hidroelektrik, nükleer santrallere karşı ‘esas olan yaşamdır‘ diyenlerin haftası Ekolojik Yıkımla Mücadele Haftası başlıyor."

İşte hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler: