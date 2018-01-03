Ekmek dolandırıcılığı: 190 gram ekmeği 250 gram diye satıyorlar!

Bazı ekmek satış noktalarında 250 gram diye satılan ekmeğin 190 gram olduğu belirtildi.

Ekmekte tartışmalara neden olan gramaj düzenlemesi yeni yıl itibariyle yürürlüğe girdi. Değişiklikle birlikte en az 250 gram olarak üretilmesi zorunlu olan ekmeğin, en az 200 gram olarak üretilebileceği açıklandı. Ancak fırınların ve bazı marketlerin bu şartlara uymadığı aktarıldı. 200 gram olarak üretilen ekmeğe pek fazla rastlanmadığı bildirilirken, bazı satış noktalarında 250 gram diye satılan ekmeğin 190 gram olduğu belirtildi.

Tebliğ yürürlüğe girmeden önce yaşanan en büyük tartışma fiyatlar konusunda yaşanmış, ekmekte gram düşürülerek zam yapılacağı iddia edilmişti.

Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberi şöyle:

Ancak yapılan açıklamalar sonrasında 250 gram ekmek 1.25 liradan satılırken, 200 gram ekmeğin de 1 liradan satılacağı bildirilmişti. Tebliğin yürürlüğe girmesinin ardından Biz de İstanbul’da Bağcılar ve Aksaray arasında 7 fırın ve marketten ekmek aldık. Hem fiyatları hem de gramajları kontrol ettik. Ekmek aldığımız yerlerin hiç birinde 200 gram olarak üretilen ekmeğe rastlamadık. Fırınların duvarlarında 250 gram ekmek fiyatlarının asılı olduğu tabelalarla karşılaştık. Marketler fiyat etiketlerinde de ekmekler 250 gram olarak satılıyordu.

Ancak aldığımız ekmeklerin hiç biri 250 gramlık şartlara dahi uymuyordu. Bağcılar’da ilk olarak Türkiye’nin birçok noktasında şubesi bulunan bir markete girerek 250 gram olarak satılan bir ekmeği satın aldık. İndirim marketi olarak bilinen marketten 95 kuruşa aldığımız ekmek 226 gram çıktı. Yine aynı bölgeden başka bir fırına girdik. Orada da ekmek fiyat tabelasında ‘250 gram ekmek 1.25 liradan satılır ibaresi yer alıyordu. Buradan aldığımız ekmek de 236 gram çıktı. Yine aynı bölgedeki başka bir fırının ekmeği ise 250 grama en yakın olandı. Ekmek hassas terazide 244 gramdı. Daha sonra Göztepe bölgesinde bir fırına gittik. 250 gram diye satın aldığımız ekmek 276 gram geldi. Bağcılar civarında ekmek almaya devam ettik. 4 farklı noktada satış yapan bakkal ve marketlerden aldığımız ekmekleri tarttırdığımızda da farklı bir durumla karşılaşmadık. Bir ekmek tam olarak 250 gram çıkarken, diğer 3 ekmek 222, 238 ve 190 gramdı. Aksaray’da durum Bağcılar’dan pek farklı değildi. İlk olarak Aksaray’da faaliyet gösteren bir fırından aldığımız ekmek de 244 gram geldi. Aynı bölgede market ve fırınlardan ekmek almaya devam ettik. Ancak 250 gram dendiği halde 250 gram olarak satılan ekmeğe pek fazla rastlamadık.

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