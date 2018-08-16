Ekmeğe zam açıklaması: Kur artışı yüzünden maliyet yüzde 40 arttı ama...

Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Endüstriyel Fırıncılar Birliği Üyesi Selim Açık, dolar/TL kurundaki artış nedeniyle ekmek girdilerinin yüzde 40 arttığını, ancak buna rağmen zam yapmadan üretime devam edeceklerini söyledi.

Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Endüstriyel Fırıncılar Birliği Üyesi Selim Açık, dolar/TL kurundaki artış nedeniyle ekmek girdilerinin yüzde 40 arttığını, ancak buna rağmen zam yapmadan üretime devam edeceklerini söyledi.

Açık, artışın nedeninin yurt dışından ithal edilen buğdaydan kaynaklı olduğunu kaydetti.

Açık, yerli buğday kullanılarak ya da kârlarda kısıtlamaya gidilerek zam yapmadan bir yıl dayanılabileceğini belirtti.

Hiçbir fırında Amerikan hammaddesi kullanılmadığına dikkat çeken Açık, "Ülkemizde kaos yaratılması için dış güçlerce yapılan bu operasyonlara hep birlikte göğüs gerilmesi gerekir" dedi.