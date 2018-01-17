Ehliyette yeni dönem

Ehliyet alacak adayların direksiyon uygulama sınav değerlendirmeleri, Ankara'da pilot bölgede tablet bilgisayarlarla yapılmaya başlandı.

Ehliyet alacak adayların direksiyon uygulama sınav değerlendirmeleri, Ankara'da pilot bölgede tablet bilgisayarlarla yapılmaya başlandı. Uygulamanın kısa süre sonra ülke genelinde yaygınlaştırılmasıyla yıllık 3 milyon lira ve kağıtta 10 milyon sayfa tasarruf sağlanacak. Adayın tablet bilgisayarla çekilecek fotoğrafı, sistemdeki biyometrik kaydı ile karşılaştırılacak ve başkasının yerine sınava giren "joker"lerin önü tamamen kesilmiş olacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ehliyet alacak adayların direksiyon uygulama sınav değerlendirmeleri, Ankara'daki pilot bölgede tablet bilgisayarlarla yapılmaya başlandı.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlık tarafından sürücü adaylarına, teorik sınav sonrasında direksiyon uygulama sınavlarının düzenlendiğini söyledi.

Her yıl 1,5 milyonu aşkın kursiyerin direksiyon uygulama sınavlarına alındığını belirten Şamlıoğlu, "Uygulama sınavlarındaki başarısızlıklar da göz önünde bulundurulduğunda her yıl 2 milyonu aşkın sürücü adayına sınav yapılıyor" bilgisini paylaştı.