Eğitimin gericileşmesi uluslararası şirketlere yaradı: Yüzde 40 artış

Türkiye'de eğitimin bilim dışı, laiklik karşıtı ve gerici bir çizgiye düşmesi, İngilizce eğitim veren uluslararası tekellerin işlettiği okulların sayısının artmasına yol açtı. Bu şirketlerin işlettiği okulların sayısında 2013'ten bu yana yüzde 40 artış yaşandı.

ISC Research adlı araştırma şirketinin yayınladığı rapora göre, Türkiye'de 12 yıllık zorunlu eğitim kapsamına giren eğitim basamaklarında İngilizce eğitim veren uluslararası okulların sayısı yüzde 40 oranında arttı.

İngilizce eğitim veren uluslararası okulların sayısının 2013-2018 yılları arasında 84'ten 118'e çıktığı bilgisinin yer aldığı raporda, Türkiye'deki 118 okula kayıtlı 69 bin 600 öğrenci ve 8 bin 200 eğitimci bulunduğu açıklandı.

TALEP ARTIŞININ SÜRMESİ BEKLENİYOR

Uluslararası okullar piyasasının Türkiye'de yıllık 622 milyon dolar getirisi olduğunun belirtildiği ISC Reasearch raporunda, "Bu, Türkiye'deki okulların geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan hizmet ve çözümleri üretenler için önemli bir fırsatı ifade ediyor" denildi.

Rapordai "Türkiye'deki uluslararası okul piyasasındaki sürekli büyümeyi destekleyecek en önemli faktörün nitelikli eğitimcilerin kadroya alınması" olduğu belirtilirken, uluslararası okullara dönük talep artışı beklendiği ifade edildi.

GERİCİ EĞİTİM YABANCI SERMAYEYE DE YARADI

Son yıllardaki imam hatipleşme furyası, proje okullar ve yeni müfredat ile birlikte niteliksizleşen devlet okulları, giderek daha fazla ailenin çocuklarını özel okullara yollamasına sebep oluyor. Maddi imkanı olan aileler çocuklarını dinci eğitim sisteminden kurtarabilmek için özel okullara binlerce lira verirken, pek çok aile de kredi borcunun altına girerek çocuklarının geleceğini ve psikolojik sağlığını koruma düşüncesiyle nitelikli ve bilimsel eğitim hakkını parayla satın almaya çalışıyor.

Eğitim sektörüne yatırım yapan yabancı şirketler bu durumu fırsata çevirmiş gözüküyor. Global Educational Supplies and Solutions (GESS) adı altında düzenledikleri konferans ve fuarlarla pek çok ülkede lobi yapan ve ürettikleri hizmet ve altyapı sistemlerini pazarlayan yabancı şirketler, Türkiye'yi önemli bir pazar olarak gördüklerini ifade ediyorlar.

Eğitimdeki gericileşmeyle birlikte eğitim sektöründe talebin artmasından yararlanan uluslararası şirketler, raporda da ifade edildiği gibi talep artışının sürmesini bekliyorlar.