Eğitimciler ve veliler soruyor: Eğitimde iki yeni ara tatilin amacı ne?

Okullarda sömestr tatilinin yanı sıra iki dönemde iki yeni ara tatil uygulaması Milli Eğitim Bakanı tarafından duyuruldu. Ancak bazı eğitimciler ve veliler, yeni uygulamanın ardından yatan asıl amacı merak ediyor. Sömestr ve yaz tatillerinde öğrencileri kuşatan dinci vakıf ve derneklere bu iki yeni ara tatilde de alan açılacağı kuşkusunu taşıyan eğitimci ve veliler, sorularına yanıt arıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk ve orta dereceli okullarda iki yeni ara tatil uygulamasına geçileceğini açıklamasının ardından, eğitimci ve veliler ihdas edilen bu yeni tatiller konusunda kaygı ve meraklarını dile getirmeye başladı.

İki yeni ara tatil uygulamasının asıl amacının ne olduğunu soran eğitimci ve veliler, en çok da sömestr ve yaz tatillerinde öğrencileri kuşatan dinci vakıf ve derneklere bu iki yeni ara tatilde de alan açılacağı kuşkusunu taşıyor.

Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, eğitim sisteminin en yakıcı sorununun ara tatil meselesi olmadığını belirterek, "Bakan yeni ara tatilleri açıkladı ama henüz yönergeleri yayımlanmadı, detaylarını bilemiyoruz. Ama hiçbir pilot uygulama yapılmadan, herhangi bilimsel bir araştırma ortaya konulmadan apar topar böyle bir uygulamaya geçilmesini yanlış buluyoruz" dedi.

Yeni ara tatillerin ticari gayeleri de olabileceği tahminini de paylaşan Orhan Yıldırım, "Tatil ve turizm sektörüne bir hareketlilik kazandırma amaçları olabilir. Ticari kaygılarla bu uygulamayı öngörmüş olabilirler. Diğer yandan okullarda mahkeme kararlarına rağmen faaliyetlerini sürdüren bazı dinci vakıf ve derneklere, bu ara tatillerde alan açmak istiyor olabilirler. Sömestr ve yaz tatillerinde öğrencilerimizi kuşatmaya çalışan bu gerici vakıf ve dernekler, ara tatilleri de değerlendirmek isteyeceklerdir. Böye bir niyet de olabilir" diye konuştu.

'ALDATMACA HAMLESİ'

Eğitim İş Sendikası'nda yapılan açıklamada da "Yeni çalışma takvimi bir aldatmaca hamlesidir" denildi.

Yeni iki ara tatil uyulamasının "faydalarının" ölçülebilmesi için bir pilot uygulamaya gidilmediğne dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi: "Kervan yolda dizilir mantığıyla harekete geçilmiş ve 'bilimsel' tabelası asılmıştır. Bu takvimi bazı Avrupa ülkelerinde uygulandığını söyleyerek savunmak da bir o kadar bilimsellikten uzaktır. Yeni takvimin benzerine sahip o ülkelerin eğitim sistemleri çok daha farklıdır. Bu takvimin bizim sistemimize uygun olup olmadığı büyük bir soru işareti olarak ortada durmaktadır. Her tatil öncesi rehavetin hakim olduğu, okullarda ders işlenmediği, birçok öğrencinin rapor alarak tatilini uzatıp seyahate çıktığı gibi unsurlar da hesaba katılmadan açıklanan yeni takvim, bir kuşağı daha deney tahtası haline getirecektir."

'VAKIF VE DERNEK ADI ALTINDAKİ TARİKATLARA MI YARAYACAK?'

"Bu yeni takvim, çocukları dernek adı altında faaliyet gösteren tarikatlara itmenin başka bir yolu mu olacak?" sorusunun dile getirildiği açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un şu sorulara yanıt vermesi istendi: