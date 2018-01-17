Van'da bugün sabah saatlerinde polisin gerçekleştirdiği ev baskınlarında Eğitim Sen üyesi beş öğretmen gözaltına alındı.

Van'da bugün sabah saatlerinde polisin gerçekleştirdiği ev baskınlarında Eğitim Sen üyesi beş öğretmen gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Van’da yapılan ev baskınlarında Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) üyesi beş kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Şakir Kalay, Mehmet Garip Yaviç, Murat Başkara, Abdülmecit Karaçelik ve Ferhan Aslan TEM Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen beş Eğitim Sen üyesinin dosyalarında gizlilik kararı olduğu öğrenildi.