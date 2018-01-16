Eğitim Sen: İTÜ'deki harem-selamlık uygulamasına son verilsin

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) yönetiminin "cinsiyete özel havuz seansları" getirmesi tepkilere yol açtı.
Bu tepkilerden biri de İTÜ Eğitim-Sen temsilciliğinden geldi.
Yayımladıkları "İTÜ'de Harem-Selamlık Uygulaması Kabul Edilemez" başlıklı bildiride kamusal alanlarda dini inançlara göre kadın-erkek ayrımı yapılmasının özgürlükçü bir anlayış içerisinde bulunmadığını, kamusal bir alan olan İTÜ havuzunun dini referanslara göre hizmet vermesinin yanlış olduğunu vurgulandı.
Eğitim-Sen'in açıklamasında, "farklı sınıflarda ders görmek", "kadın veya erkek öğretim görevlisinden ders almak" gibi taleplerin gündeme gelmesi durumunda İTÜ yönetiminin nasıl davranacağı soruldu.
İTÜ'de faaliyette bulunan kulüplerin isteklerini yerine getirmeyip engelleyen rektörlüğün, haremlik-selamlık havuz talebini hemen yerine getirmesini manidar bulan Eğitim-Sen temsilciliği, çağ dışı bu uygulamaya derhal son verilmesini talep etti.
İŞTE O AÇIKLAMA
Eğitim-Sen temsilciliğinin açıklaması şöyle:
İTÜ yönetimi, bir grup öğrencinin “sadece erkek” ve “sadece kadın” seanslarının havuz programına dahil edilmesi talebini içeren dilekçesini kabul ederek, bazı seansları kadın ve erkek şeklinde ayırmıştır. Verilen dilekçelerde “üniversitemizin çağdaş ve özgürlükçü anlayışla her kesimden bütün öğrencilerinin isteklerini karşılaması gerektiği” ifadesi yer almaktadır.
Sendikamızın düşünce, ifade ve inanç özgürlüğü konusundaki görüşleri açıktır. Ayrıca özgür, demokratik ve özerk üniversite mücadelemiz herkes tarafından bilinmektedir. Öte yandan üniversitelerde ve diğer tüm kamusal alanlarda kamu hizmeti sunumu sırasında, dini inançlar ya da başka nedenler ile kadın ve erkek ayrımı yapılmasının özgürlükçü bir anlayış ile açıklanması kabul edilemez. İTÜ Havuzu da kamusal bir alandır ve dini referanslara göre hizmet vermesi kamusal hizmet gereklerine aykırıdır.
Böyle bir uygulamanın önünün açılması durumunda, önümüzdeki günlerde “farklı sınıflarda ders görmek”, “farklı öğrenci ve personel servisleri kullanmak”, “kadın veya erkek öğretim üye/görevlisinden ders almak” gibi talepler geldiğinde ne yapılacaktır?
Öğrencilerin demokratik düşünce ve ifade hakkını kullanması yönündeki tüm faaliyetlerini soruşturma ve cezalar ile bastırmaya, İTÜ Dans Kulübü ve İTÜ Taşkışla Sahnesi gibi köklü öğrenci kulüplerinin çalışmalarını salon vermeyerek engellemeye çalışan İTÜ Yönetiminin bu talebe olumlu bakması ve hemen uygulamaya geçmesi manidardır.
Eğitim Sen İTÜ Temsilciliği olarak, İTÜ yönetimini kadın erkek eşitliğine aykırı, gerici ve çağ dışı bu uygulamaya son vermeye, İTÜ Havuzu ve diğer tüm kamusal hizmetleri laik, demokratik ve çağdaş bir anlayış ile yerine getirmeye davet ediyoruz.