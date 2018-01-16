Eğitim Sen: İTÜ'deki harem-selamlık uygulamasına son verilsin

İTÜ Eğitim Sen temsilciliği, üniversitenin havuzundaki harem-selamlık uygulamasına tepki göstererek bir açıklama yayımladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) yönetiminin "cinsiyete özel havuz seansları" getirmesi tepkilere yol açtı.

Bu tepkilerden biri de İTÜ Eğitim-Sen temsilciliğinden geldi.

Yayımladıkları "İTÜ'de Harem-Selamlık Uygulaması Kabul Edilemez" başlıklı bildiride kamusal alanlarda dini inançlara göre kadın-erkek ayrımı yapılmasının özgürlükçü bir anlayış içerisinde bulunmadığını, kamusal bir alan olan İTÜ havuzunun dini referanslara göre hizmet vermesinin yanlış olduğunu vurgulandı.

Eğitim-Sen'in açıklamasında, "farklı sınıflarda ders görmek", "kadın veya erkek öğretim görevlisinden ders almak" gibi taleplerin gündeme gelmesi durumunda İTÜ yönetiminin nasıl davranacağı soruldu.

İTÜ'de faaliyette bulunan kulüplerin isteklerini yerine getirmeyip engelleyen rektörlüğün, haremlik-selamlık havuz talebini hemen yerine getirmesini manidar bulan Eğitim-Sen temsilciliği, çağ dışı bu uygulamaya derhal son verilmesini talep etti.

İŞTE O AÇIKLAMA

Eğitim-Sen temsilciliğinin açıklaması şöyle: