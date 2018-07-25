Ege Üniversitesi Soma katliamını protesto eden öğrencilere 338 bin lira 'ceza' kesti

Ege Üniversitesi yönetimi, Soma'da 301 madencinin yaşamını yitirdiği işçi katliamını protesto eyleminde, polisin saldırısına karşı koridora masa ve sandalyelerle barikat kurdukları ve duvara yazı yazdıkları gerekçesiyle öğrencilere 338 bin liralık fatura çıkardı. Mahkeme de öğrenciler hakkında 22 yıl hapis istiyor.

Manisa’nın Soma ilçesinde dört yıl önce 301 madencinin yaşamını yitirdiği facia sonrasında Ege Üniversitesi Yabancı Diller bölümünde eylem yapan öğrencilere, astronomik düzeyde ceza kesildi. Avukatlar karara itiraz etti.

Ege Üniversitesi kampüsü içinde bir grup öğrenci, 22 Mayıs 2014 tarihinde, Soma’daki maden faciasında hayatını kaybeden 301 madencinin yanı sıra Berkin Elvan’ın da ölümünü protesto etmek için açıklama yapmak üzere toplandı. Bu sırada hem üniversite yönetiminin, hem de polisin kendilerine sürekli baskı uyguladığını söyleyen öğrenciler, Edebiyat Fakültesi ile Yabancı Diller bölümü ek binasını işgal ettiklerini açıkladı. Öğrenciler, üç katlı binanın koridorları ile merdivenlerine sınıflardaki sandalye ve masalarla barikat kurdu. İçeri giriş çıkışları pencerelerden yapan öğrenciler, okulun duvarlarına da sprey boyayla ‘İşgal’, ‘Soma’ ve ‘Berkin’ yazdı. Polisin gece saatlerinde yaptığı müdahale sonrası 38 öğrenci gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen öğrenciler serbest bırakıldı.

ÜNİVERSİTE: CEZAYI 30 GÜNDE ÖDEYİN

Olayın ardından 38 öğrenci hakkında "eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, kamu malına zarar verme, kamu görevlisine direnme, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ve örgüt propagandası yapmak" suçlamalarıyla 22’şer yıl hapis cezası istemiyle İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Dava devam ederken, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü tarafından öğrencilere tebligatlar gönderildi. Kamu malına zarar verdikleri iddiası ile toplam 338 bin 860 liralık faturanın, öğrenciler tarafından 30 gün içerisinde ödenmesi istendi.

AVUKAT: CAMLARI POLİS KIRDI

Çağdaş Hukukçular Derneği adına davayı takip eden avukatlardan Gül Kireçkaya, karara itiraz ettiklerini söyledi. Kireçkaya, “Henüz kusur tespiti yapılmadı. Bunu yapmadan para talep edemezler. Ayrıca dava açmadan bu parayı isteyemezler” dedi.

Binanın camlarının kolluk güçleri tarafından kırıldığını ileri süren Kireçkaya, “Onlardan bu parayı istediler mi? Bu dönem yapılanlar doğru değildi. Emniyetin verdiği zararı çocuklara yükleyemezler. Asıl dertleri cezalandırmak” diye konuştu.

Kireçkaya, bu tebligatların haklarında dava açılan bütün öğrencilere gönderildiğini kaydetti. Üniversitenin, tüm öğrencilerin bu tutarı ödemelerini istediğini belirten Kireçkaya, “Bir öğrencinin malı varsa, toplamını bu öğrenciden alacak. Sonra da oran üzerinden diğer öğrencilere rücu edilecek” dedi.

Ege Üniversitesi’nden ise konuya dair bir açıklama yapılmadı.