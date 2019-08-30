Ege Denizi’nde peş peşe depremler

Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında 2 saat içinde 4,4 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi.

Ege Denizi’nde saat 18.38’de AFAD verilerine göre büyüklüğü 4,4 olan bir deprem meydana geldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine 21,04 km mesafede meydana gelen deprem, İzmir ve çevresinde de hissedildi.

Kuşadası açıklarında saat 20.21’de 4,4 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi. Kuşadası açıklarında ve Yunanistan’ın Sisam adasının güneyinde 7.19 kilometre derinlikte meydana gelen ikinci deprem de Kuşadası ve Sisam adasının yanı sıra Kuşadası Körfezi’ne kıyısı olan İzmir’in ilçelerinde de hissedildi. Can ve mal kaybının olmadığı deprem korkuya neden oldu.

Kuşadası Körfezi'nde 1 saat 42 dakika içinde büyüklükleri 1,7 ile 4;4 arasında değişen 9 deprem meydana geldiği öğrenildi.