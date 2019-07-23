Edremit’te şezlong tartışması: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde tatil için orada bulunan bir polis memuru ile plaj işletmecisi arasında yaşanan şezlong tartışması silahlı çatışmaya dönüştü. Polis memuru yaşamını yitirdi, işletmeci ise ağır yaralandı. Yoldan geçen bir kişi de seken kurşunlarla yaralandı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bağlı Narlı mahallesinin Mıhlı mevkisinde plajda polis memuru Kadir Ozan Yüce ile işletmeci Yüksel Karabulut arasında şezlong nedeniyle çıkan silahlı kavgada Yüce ve Karabulut ağır yaralandı. Yoldan geçen Mehmet Çoşkun isimli bir yurttaş da seken kurşunlara hedef olarak yaralandı.

Polis memuru Kadir Ozan Yüce, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan plaj işletmecisi Karabulut’un konulduğu ve içinde hemşire ve sağlık görevlisi de bulunan ambulans ise Karabulut’un bir yakını tarafından kaçırıldı. Ambulans bir süre takibin ardından jandarma ve polis ekiplerince durduruldu. Karabulut’un yakınının aracı hastaneye daha hızlı ulaşması için kaçırdığını söylediği öne sürüldü.

Edremit Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Karabulut'un hayati tehlikesinin devam ettiği, Mehmet Çoşkun'un sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

Jandarma, olayda kullanılan iki tabancayı adli emanete aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.