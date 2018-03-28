Edirne'de taşkından etkilenen alanlar arttı

Edirne'de aşırı yağışlar sonrası Tunca ve Meriç Nehri'nin debilerinde artış devam ediyor.

Edirne'de aralıklar süren sağanak yağmur ve Bulgaristan'da karların erimesinin ardından başlayan Tunca ve Meriç nehirlerindeki artış devam ediyor.

Özellikle Tunca Nehri'nde bir haftadır süren artış, son 24 saatte DSİ ölçümlerine göre 300 metreküp/saniyenin üzerine çıktı. Yunanistan ile sınırı oluşturan Meriç Nehri'nin debisi ise 1456 metreküp/saniye seviyesine yükseldi. Debi yükselişiyle birlikte taşkınlar yaşandı.

Taşkının etkilerinin en net gözlemlendiği yerlerden biri olan Sarayiçi adasında da nehrin yayılım alanı genişledi. Adalet Kasrı, Balkan Şehitliği, Saray Mutfağı, Kırkpınar Er Meydanı ve Tavuk Ormanı sular altında kaldı.

TUNCA VE MERİÇ KÖPRÜSÜ KAPATILDI

Habertürk'ün haberine göre; yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı Yıldırım ve Yeniimaret mahallelerine ulaşımı sağlayan Kanuni, Fatih, Saraçhane ve Yanlızgöz köprüleri ile Edirne merkeze bağlı Değirmenyeni ve Avarız köylerine giden yollar da trafiğe kapatıldı. Kent merkezini yaklaşık 5 bin kişinin Karaağaç Mahallesi'ne bağlayan tarihi Tunca ve Meriç köprüleri de suların ayakları doldurmasıyla nedeniyle tedbiren kapatıldı. Tarihi köprüler taşkın sularına gömülürken, polis köprülere güvenlik bandı çekti. Yunanistan sınırında bulunan Karaağaç Mahallesi'ne ulaşımın Müezzinoğlu köprüsü üzerinden sağlandığı öğrenildi. Öte yandan Tunca Nehri kenarındaki bazı işletmeleri ise su bastı.