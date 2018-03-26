Edirne'de su baskını

Edirne'de yağmur yağışı Uzunköprü ilçesinin Çakmak Köyü'nde sel baskınına sebep oldu.

Edirne'de aşırı yağmur yağışları nedeniyle Uzunköprü ilçesinin Çakmak Köyü'nde sel baskını yaşanırken, Tunca Nehri'nin taşkın tehdidi altında bulunan Değirmenyeni Köyü'nün korunması için DSİ çalışmalar yaptı. Uzunköprü ilçesine bağlı 350 nüfuslu Çakmak köyde, sağanak yağmurların ardından köyden geçen dere taştı. Bir çok evi su basarken, çok sayıda hayvan telef oldu. Edirne İl Özel İdaresi'ne bağlı kepçe, köyde sel sularının diğer evlere girmemesi için yol üzerinde biriken kumları evlerin girişlerine yığdı. Sel sularının etkili olduğu sokakta oturan Semiha ve Kemal Meriç çifti, aşırı yağışların ardından derenin taştığını evlerini su bastığını söyledi. Semiha Meriç, "Her yağmurda burada sel oluyor. Ama bu defa daha büyük oldu. Evlere su girdi, hayvanlarımız telef oldu. Bu derenin ıslah edilmesini istiyoruz" dedi. Kemal Meriç ise eve bir daha su girmemesi için evlerinin kapısına kum yığınağı yaptığını belirterek, "Her yağmur böyle oluyor, bir de bunun gecesi var. Çok yağış olduğunda evde korkuyoruz" diye konuştu.