Edirne'de 'koruma' statüsündeki arazilere sanayi bölgesi kurulacak

Edirne’de imar planlarında ‘mutlak korunması gerekli tarım arazisi’ olarak gösterilen 715 dönümlük arazi, plan değişikliği ile ‘Organize Sanayi Bölgesi’ne dönüştürüldü.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık köyündeki mutlak korunacak tarım arazisi statüsündeki alanda Organize Sanayi Bölgesi kurulabilmesi için plan değişikliği yapıldı. Mera olarak da kullanılan 715 dönümlük araziye organize sanayi yapılmasına karşı çıkan Kavacık köylüleri plan değişikliğine itiraz etti.

715 DÖNÜM MERA VE TARIM ARAZİSİ SANAYİYE KURBAN EDİLİYOR

Yusuf Yavuz'un hazırladığı habere göre Kavacık köyünde 715 dönümlük arazi üzerinde Karma Organize Sanayi tesisleri kurulması için çalışma başlatıldı. Tekstilden makine sanayine, ambalajdan yağ ve yem sanayine birçok alanda üretim yapması planlanan organize sanayi tesisleri için önce bölgeyle ilgili imar planlarında değişikliğe gidildi.

‘MUTLAK KORUNMASI GEREKEN ALAN’DAN ‘OSB ALANI’NA ÇEVRİLDİ

“Tarımsal Açıdan Birinci Öncelikli (Mutlak) Korunacak Alan” olarak belirtilen arazide yapılan plan değişikliği Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce 3 Mart 2018 tarihinde onaylandı. Buna göre önceki planlarda “mutlak korunması gereken tarım alanı” olan bölge, “Organize Sanayi Bölgesi” olarak ayrılarak revize edilen plana işlendi.

Organize Sanayi Bölgesi’ne karşı çıkan Kavacık köylüleri, mera olarak kullandıkları arazideki plan değişikliğinden kendilerinin haberdar edilmediğini dile getiriyor.

Konuyu yargıya taşıyacağını belirten köylüler, çevre düzeni planında yapılan değişikliğin iptali talebiyle Danıştay’da dava açacak.

Tarımsal üretimde Türkiye’nin gıda ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya Bölgesi’nde son 30 yıldır uygulanan hatalı arazi kullanımı, tarım topraklarını ve su kaynaklarını kirletmenin yanı sıra üretimi de bitirme noktasına getirdi.