Edirne'de kadın cinayeti: Dışarı çıkmak isteyen eşini öldürdü

Edirne'de üç çocuk sekiz torun sahibi 81 yaşındaki İsmail Özkan, dışarı çıkmasına izin vermediği aynı yaştaki eşi Kıymet Özkan'ı başına keserle vurarak öldürdü.

Edirne'de üç çocuk sekiz torun sahibi 81 yaşındaki İsmail Özkan, aynı yaştaki eşi Kıymet Özkan'ı başına keserle vurarak öldürdü.

Olay, bugün öğle saatlerinde Nişancıpaşa mahallesi, Çokalca sokak Özkan apartmanının üçüncü katında meydana geldi. İsmail Özkan, dışarıya çıkmak isteyen eşi Kıymet Özkan'a izin vermeyince tartışma çıktı. Tartışma sırasında İsmail Özkan, eline geçirdiği keserle eşi Kıymet'in başına vurdu. Sesleri duyar komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kıymet Özkan'ın yaşamını yitirdiği saptandı.

Kıymet Özkan'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

İsmail Özkan ise polis tarafından gözaltına alındı. Elinde baston, yürümekte zorlanan Özkan, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.