Edirne sular altında: Selde bir kişi kayboldu

Edirne'de sağanak, su baskınlarına neden oldu. Valilik bir kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Edirne'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kentte birçok yerde su baskınına neden oldu.

Kuvvetli sağanak nedeniyle trafiğin yoğun olduğu Sadık Ahmet, Muammer Aksoy, İlhami Ertem gibi caddelerin de aralarında olduğu pek çok cadde ve sokak trafiğe kapatıldı.

Edirne'de dün akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran sağanak, su baskınlarına neden olurken, Edirne-Kırklareli, Edirne-Havsa karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Caddelerin suyla kapandığı kentte bazı araçlar yolda kaldı.