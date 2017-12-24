Ebru Gündeş'ten Rıza Sarraf kararı

Ebru Gündeş'in Rıza Sarraf konusunda kararını verdiği söyleniyor.

Rıza Sarraf'tan boşanmaya karar verdiği yönünde haberler çıkan Ebru Gündeş hakkında Kelebek yazarı Onur Baştürk, ilginç bir yazı kaleme aldı.

Baştürk, yazısında Güneş'ın Sarraf'tan boşanmayı düşünmediğini söyledi.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

"Ebru Gündeş gezegeninde son durum

Ülkenin en çok merak edilen ‘kapalı kutu’su Ebru Gündeş cephesinde neler mi olup bitiyor?

Duyduğuma göre asla boşanmayı düşünmüyor.

Öyle bir şey gündeminde dahi yok.

Yalıdan taşınmadığı da zaten geçen günlerde bizim gazetede haber oldu.

Perdelerin kapalı olduğu günler diğer evine vakit geçirmeye gidiyormuş sadece."