E-devlet'ten yeni uygulama: Abonelik, taşınma, okul kaydı...

e-Devlet üzerinden adres kaydı, okul değişikliği ve tüm abonelik işlemlerinin yapılabilmesi için hazırlık yapıldığı öğrenildi.

e-Devlet üzerinde yeni başlatılan çalışmaya göre artık taşınma sonrası işlemler e-devlet üzerinden yapılabilecek. Yapılan çalışmayla taşınan vatandaşların tüm abonelik işlemleri, adres kayıtları ve okul değişiklikleri tek bir ekran üzerinde e-Devlet'ten kolayca yapılabilecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç, “Eğer bir yerden bir yere taşınacaksanız bunu bütünleşik hizmet olarak ele alacağız. e-Devlet’te tek bir ekran yapacağız. Bazı bilgiler otomatik olarak önünüze gelecek. Sisteme girdiğinizde eski adresiniz çıkacak, siz hangi adrese gitmek istiyorsanız onu girdiğiniz anda çocuğunuzun okulunu da aynı anda o ekran üzerinden taşıyacaksınız. Adres kaydını taşıyabileceğiniz gibi elektrik, su gibi tüm abonelik işlemlerini de buradan yapabileceksiniz. Yani bir yerden bir yere taşınırken nasıl bütün kayıtlarımızı alıp gidiyorsak hepsini tek ekran üzerinden yapacağız. Arka planda sistemler birbiriyle verinin doğruluğunu kontrol ederek bunu yapacak" açıklamasında bulundu.

Taşınma sisteminin entegrasyonu için Milli Eğitim Bakanlığı ve abonelik gerektiren elektrik, su, doğalgaz gibi firmaların bilgi işlem ve strateji daire başkanlıkları ile bir araya geleceklerini söyleyen Kılıç, sistemin kısa sürede entegrasyonunu sağlayacaklarını söyledi.