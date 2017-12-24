E-5’te bariyere çarpan araç yan yattı: 1 yaralı

E-5 Haliç Köprüsü mevkiinde bariyerlere çarpan araç yan yattı. Aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Saat 06.15 sıralarında D100 karayolu Haliç Köprüsü çıkışı Ankara istikametinde 34 PMJ 91 plakalı otomobil sürücüsü N. C.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarptı. Bariyere çarpan araç yan yattı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü N. C.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Durumunun iyi olduğu öğrenilen sürücü kontrol amaçlı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Araç çekici yardımıyla çekildi. Kaza nedeniyle bir müddet yolda trafik akışı tek şeritten sağlandı.