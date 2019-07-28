Düzce'deki selde kaybolan bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'de bir çocuk cesedi bulundu.

Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'de Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyüne 1 kilometre uzaklıkta bir çocuk cesedi bulundu. Cesetin 7 yaşındaki İlayda Senem Kaplan isimli kız çocuğuna ait olduğu açıklandı.

Bölgede 17 ve 18 Temmuz'da etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

Bölgede kayıp 1 çocuğun bulunması için çalışmalar devam ediyor.